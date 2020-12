A Caixa sorteio neste sábado o concurso 2175 da Dupla Sena. O prêmio está acumulado em R$ 2,8 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro sorteio. A Dupla Sena paga prêmio também no segundo sorteio, e para quem acerta 3, 4 e 5 dezenas em cada um deles.

Resultado Dupla Sena 2175

– Primeiro sorteio: 04, 16, 09, 20, 41 e 17.

Segundo sorteio: 23, 40, 19, 10, 38 e 05.

