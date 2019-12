A diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou a redução da tarifa básica de pedágio da Rodovia Presidente Dutra. A deliberação está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 20, e já havia sido informada na quinta-feira, 19, pela própria concessionária que administra a rodovia (NovaDutra).

continua depois da publicidade

A redução determinada da tarifa básica de pedágio é de 5,26%, passando de R$ 15,20 para R$ 14,40, nas praças de Moreira César, Itatiaia, Viúva Graça e cabines de bloqueio de Viúva Graça (Viuvinha); de R$ 3,70 para R$ 3,50, na praça de Arujá e cabines avançadas de Arujá (Rodoanel), Guararema Norte e Guararema Sul; e de R$ 6,70 para R$ 6,30, na praça de pedágio de Jacareí e cabines avançadas de Jacareí. Ontem a concessionária disse que irá adotar as medidas legais cabíveis para reverter essa deliberação.

As novas tarifas entram em vigor a partir da zero hora do dia 23 de dezembro de 2019, segundo o ato publicado no DOU.