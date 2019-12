Dois suspeitos de roubar uma residência foram presos depois de uma perseguição policial pelas ruas de Pinheiros e Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta terça-feira, 10. Durante a fuga, o carro colidiu em outros veículos e capotou.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os suspeitos estavam em Hyundai IX35 que havia sido roubado em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo.

Policiais militares localizaram o veículo e iniciaram uma perseguição pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, um dos principais centros financeiros da cidade. Imagens publicadas nas redes sociais por motoristas mostram que o carro roubado chegou a ficar preso em um congestionamento na via.

Os PMs estavam em motocicletas e desceram dos veículos para render os suspeitos, mas o automóvel deu ré, bateu em uma das motos e por pouco não atingiu um dos agentes. Na sequência, o carro acelerou, acertou outros automóveis e escapou da polícia.

Outro vídeo – de câmeras de segurança – mostra o automóvel em alta velocidade na Rua dos Pinheiros. O carro bate na lateral de outro veículo, capota, invade a calçada e para ao bater em uma árvore. Pessoas que aguardavam na fila de um restaurante quase foram atropeladas.

Com o carro capotado, um suspeito fugiu pela porta do motorista. O outro saiu do automóvel pelo vidro traseiro, mas foi contido por dois pedestres. Os policiais prenderam a dupla.

“Os suspeitos foram detidos e levados ao 14º Distrito Policial (Pinheiros), onde o caso foi registrado”, informou a SSP, em nota.

Uma arma usada pelos autores foi apreendida e encaminhada à perícia. Os homens serão indiciados por roubo a residência e de veículo, receptação e associação criminosa.