Diferença entre Lula e Flávio diminui em nova pesquisa pra presidente

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (3) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) lidera numericamente com 41% das intenções de voto contra 37% de Flávio Bolsonaro (PL).
A distância entre eles, porém, configura empate técnico no limite da margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na simulação de segundo turno entre os dois, a vantagem do petista cai para 1 ponto percentual, em novo empate técnico.
Nas outras simulações de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Ronaldo Caiado (PSD) e fica à frente de Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).
Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026
O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).
No cenário estimulado, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente
- Lula (PT): 41%
- Flávio Bolsonaro (PL): 37%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Romeu Zema (Novo): 3%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Samara Martins (UP): 1%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0%
- Hertz Dias (PSTU): 0%
- Heró Bezerra (PRTB): 0%
- Edmilson Costa (PCB): 0%
- Nenhum/Branco/Nulo: 4%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Lula é o mais lembrado na pesquisa espontânea
- Lula (PT): 36%
- Flávio Bolsonaro (PL): 28%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Romeu Zema (Novo): 1%
- Outros: 2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 21%
Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual
Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 46%
- Ronaldo Caiado (PSD): 42%
- Nenhum/Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 46%
- Romeu Zema (Novo): 40%
- Nenhum/Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 47%
- Renan Santos (Missão): 37%
- Nenhum/Branco/Nulo: 13%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Pesquisa de rejeição para presidente em 2026
Nexus/BTG Pactual perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.
- Renan Santos (Missão): 55%
- Flávio Bolsonaro (PL): 51%
- Lula (PT): 50%
- Romeu Zema (Novo): 49%
- Ronaldo Caiado (PSD): 45%
Metodologia: 2.002 entrevistados pelo instituto Nexus de 31 de julho a 2 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-02874/2026.