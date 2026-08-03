Diferença entre Lula e Flávio diminui em nova pesquisa pra presidente

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (3) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula (PT) lidera numericamente com 41% das intenções de voto contra 37% de Flávio Bolsonaro (PL).

A distância entre eles, porém, configura empate técnico no limite da margem de erro da pesquisa de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Na simulação de segundo turno entre os dois, a vantagem do petista cai para 1 ponto percentual, em novo empate técnico.

Nas outras simulações de segundo turno, Lula empata tecnicamente com Ronaldo Caiado (PSD) e fica à frente de Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).

Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e um cenário estimulado (quando são mostrados os nomes).

No cenário estimulado, Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente

Lula (PT): 41%

Flávio Bolsonaro (PL): 37%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Romeu Zema (Novo): 3%

Augusto Cury (Avante): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Samara Martins (UP): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0%

Hertz Dias (PSTU): 0%

Heró Bezerra (PRTB): 0%

Edmilson Costa (PCB): 0%

Nenhum/Branco/Nulo: 4%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Lula é o mais lembrado na pesquisa espontânea

Lula (PT): 36%

Flávio Bolsonaro (PL): 28%

Renan Santos (Missão): 3%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Romeu Zema (Novo): 1%

Outros: 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 21%

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46%

Ronaldo Caiado (PSD): 42%

Nenhum/Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 46%

Romeu Zema (Novo): 40%

Nenhum/Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47%

Renan Santos (Missão): 37%

Nenhum/Branco/Nulo: 13%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Pesquisa de rejeição para presidente em 2026

Nexus/BTG Pactual perguntou aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum para presidente.

Renan Santos (Missão): 55%

Flávio Bolsonaro (PL): 51%

Lula (PT): 50%

Romeu Zema (Novo): 49%

Ronaldo Caiado (PSD): 45%

Metodologia: 2.002 entrevistados pelo instituto Nexus de 31 de julho a 2 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-02874/2026.