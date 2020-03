Ninguém acertou as sete dezenas do concurso anterior do Dia de Sorte, o que aumentou consideravelmente o prêmio para o sorteio desta quinta-feira (12). Hoje a Caixa sorteia o concurso 276 do Dia de Sorte. Estão em jogo R$ 700 mil para quem acertar todos os números, mas também ganham prêmios em dinheiro quem marca quatro, cinco ou seis dezenas, além do mês da sorte.

publicidade

Resultado Dia de Sorte 276

04, 05, 15, 16, 18, 27 e 30.

>>> Confira o resultado de todas as loterias desta quinta-feira (12)