Nesta quinta-feira (13) a Caixa Econômica Federal sorteia as sete dezena do concurso 264 do Dia de Sorte. A loteria está acumulada e promete prêmio de R$ 1 milhão para quem acertar todos os números. O Dia de Sorte premia quem acertar quatro, cinco e seis números, além de quem marcar o Mês da Sorte que for sorteado.

publicidade

Resultado Dia de Sorte 264

13, 15, 22, 23, 25, 30 e 31. Mês da sorte: Dezembro.

+ Leia mais: Confira tudo sobre loterias clicando no nosso site especial