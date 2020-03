A Caixa sorteia nesta terça-feira (17) o concurso 278 da Dia de Sorte. O prêmio está acumulado em R$ 1,5 milhão para quem acertar as sete dezenas sorteadas. A loteria dos meses do ano paga prêmios para quem acerta quatro, cinco, seis e sete números, além do mês da sorte.

Resultado Dia de Sorte 278

05, 08, 13, 21, 22, 24 e 26. Mês da sorte: setembro.

