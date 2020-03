Hoje é dia de você meter uma bolada no bolso. Hoje é dia de Dia de Sorte. Nesta terça-feira (3), a Tribuna acompanha em tempo real o sorteio do concurso 272 da loteria que usa o calendário como base. Você aposta sete dezenas, entre as 31 disponíveis, e também escolhe um mês da sorte. As chances de ganhar são enormes.

Resultado Dia de Sorte 272

03, 05, 06, 10, 12, 16, 21. Mês da Sorte: Fevereiro.

>>> Confira todos os resultados dos sorteios da Caixa