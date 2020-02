Um deslizamento de terra causado pelas chuvas intensas atingiu uma casa e deixou cinco pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 10, no bairro Tanque Velho, em Araçariguama (SP). O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu dois adultos e três crianças, que ficaram presos nos escombros. As vítimas foram levadas para o Pronto-Atendimento Central.

No mesmo bairro, uma ponte rodou com a chuva, interditando um dos acessos à comunidade. No bairro Caxambu, a água atingiu várias casas. A via de acesso ao bairro está interditada devido a um deslizamento de terra. Outros sete bairros da cidade amanheceram com ruas alagadas.

Em Salto, no interior, a Defesa Civil emitiu alerta para a evacuação das áreas ribeirinhas, devido ao risco de enchente. As famílias estão sendo orientadas para deixarem os imóveis.

O Rio Tietê já transborda em alguns pontos, mas a situação será agravada com a chegada das águas que causaram inundações em São Paulo nesta manhã.