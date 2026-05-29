Desenrola para empresas já soma R$ 8 bilhões em contratações

O Programa Novo Desenrola Brasil para empresas já registrou mais de R$ 8 bilhões em contratações e cerca de 65 mil operações desde seu lançamento em maio. A iniciativa do governo federal oferece, a pequenas e médias empresas, crédito com juros mais baixos que os do mercado, dois anos de carência e até oito anos para pagamento.

Pelo programa, o governo garante os empréstimos através do Fundo de Garantia de Operações (FGO), assumindo o risco caso a empresa não consiga pagar. Isso permite que os bancos ofereçam juros mais baixos e prazos maiores, com dois anos de carência e até oito anos para quitar.

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A garantia oferecida pelo governo via FGO resolve o problema de pequenas e médias empresas que geralmente não têm patrimônio para oferecer em contrapartida e, por isso, enfrentam juros altíssimos ou simplesmente não conseguem crédito nas instituições financeiras.

Como acessar

O programa pode ser acessado por pequenas e médias empresas através do Pronampe ou Procred 360 em qualquer banco público ou privado. Empresas lideradas por mulheres têm condições ainda mais facilitadas, com margem de faturamento permitida de até 60% para tomada de empréstimo.

Empreendedores informais também podem fazer uso do Desenrola Brasil para pessoa física. Atualmente, cerca de dois terços dos empreendedores brasileiros atuam na informalidade. Quem tem dívidas caras, como no cartão de crédito, pode usar o Procred para quitar pendências com juros menores, limpar o nome e ter dois anos de carência para começar a pagar em até oito anos.

Alternativas aos pequenos empreendedores

Além do Desenrola Brasil, o programa Contrata + Brasil conecta pequenos empreendedores diretamente a órgãos públicos, facilitando a venda de serviços sem licitações longas. Há também ações de capacitação voltadas para empreendedorismo feminino e negro, como a parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares para formar mais de 2 mil alunas, focando em inclusão produtiva e geração de oportunidades.