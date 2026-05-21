Deolane Bezerra presa novamente: acusação de lavagem de R$ 357 mi para o PCC

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira (21) em Barueri (SP), no âmbito da operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e pela Polícia Civil do estado de São Paulo. Ela é acusada de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) por intermédio de uma empresa de fachada do ramo de transportes. Os mandados de prisão e os seis de busca e apreensão foram autorizados pela Justiça de São Paulo.

De acordo com a GloboNews, a Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 27 milhões cuja origem não estaria devidamente comprovada. A operação ainda foca em familiares do chefe do PCC, Marco Herbas Camacho, o Marcola, como seu irmão, Alejandro Camacho, e dois sobrinhos, Paloma Camacho e Leonardo Camacho. Ao todo, 39 veículos e R$ 357,5 milhões foram bloqueados no âmbito da operação.

Deolane estava na Itália e chegou a ser incluída na lista vermelha da Interpol. O retorno ao país ocorreu nesta quarta-feira (20). Ela já havia sido presa em setembro de 2024, em Recife, mas foi colocada em liberdade, sob medidas cautelares. Agora, a Justiça viu risco de fuga e determinou uma nova prisão preventiva. A complexidade do esquema e a possibilidade de mais ocultação de patrimônio também foram levadas em consideração.

Quem é Deolane Bezerra?

A influenciadora se tornou nacionalmente conhecida em 2021, após a morte do marido, MC Kevin. A fama a levou a fazer parte do reality show A Fazenda, em 2022.

No mesmo ano, ela declarou apoio à reeleição do presidente Lula (PT), tendo participado de sua posse no início de 2023. Apesar do posicionamento, ela sempre negou pretensões a concorrer a um cargo público.

O outro lado

A reportagem entrou em contato com as defesas. O espaço segue aberto para manifestação.