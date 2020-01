Três pessoas morreram nesta quarta-feira, dia 1º, atingidas por cabeça d’água em cachoeira no município de Guapé, na região sul de Minas Gerais, a 340 quilômetros da capital, Belo Horizonte. A Defesa Civil chegou a informar que o número de mortos no local teria chegado a cinco. Mais tarde, porém, corrigiu para três o número total de vítimas fatais.

As buscas seguiam na região até o início da noite desta quarta-feira. A Defesa Civil ainda não tem informações sobre possíveis banhistas ilhados ou desaparecidos.

As mortes ocorreram no Parque Ecológico do Paredão, distante quinze quilômetros da centro de Guapé, destino muito procurado em feriados e durante o período de férias. Vídeos na internet mostram um grande volume de água descendo sobre as pedras de cachoeira no parque e de visitantes deixando o local.