O infectologista David Uip questiona a eficácia da quarentena sanitária prevista pelo Ministério da Saúde para brasileiros trazidos da China. Na avaliação dele, há pouca informação sobre o tempo de incubação do coronavírus e desta forma não existiria garantia de que o período de transmissão seria coberto. O especialista afirma ainda que já está em Brasília um pedido de antecipação da vacinação contra gripe em todo o País, por causa do avanço do coronavírus no mundo. Em entrevista ao Jornal Eldorado nesta terça-feira, 4, o ex-secretário de saúde paulista defendeu a liberação da imunização pelo governo federal para evitar que dois vírus com sintomas parecidos circulem durante o inverno brasileiro.

