Pesquisa Datafolha para presidente mostra Lula à frente e empate técnico no 2º turno

Nova pesquisa do Datafolha sobre a disputa eleitoral para a Presidência da República foi divulgada neste sábado (07/03). O levantamento havia sido apresentado inicialmente na quinta-feira (05/03), quando o instituto divulgou as intenções de voto para as eleições de 2026. Esta é a primeira pesquisa do Datafolha para o cargo neste ano e foi publicada primeiramente pela Folha de S. Paulo.
Pesquisa Datafolha para presidente da República em 2026
O Datafolha fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e cinco cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).
Na pesquisa espontânea, Lula lidera as intenções de voto
- Lula (PT): 25%
- Flávio Bolsonaro (PL): 12%
- Jair Bolsonaro* (PL): 3%
- Votar no PT/candidato do PT: 1%
- No atual presidente: 1%
- Outras respostas: 5%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8%
- Não vota: 1%
- Não sabe: 44%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Cenário mostra Eduardo Leite com pior desempenho entre os possíveis nomes do PSD
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Eduardo Leite (PSD): 3%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Aldo Rebelo (DC): 2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 12%
- Não sabe: 3%
Segundo cenário indica Caiado com desempenho intermediário entre os possíveis nomes do PSD
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Romeu Zema (Novo): 5%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Aldo Rebelo (DC): 2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 12%
- Não sabe: 3%
Ratinho Junior apresenta melhor desempenho entre os possíveis nomes do PSD na corrida eleitoral
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 32%
- Ratinho Junior (PSD): 7%
- Romeu Zema (Novo): 4%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Aldo Rebelo (DC): 2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe: 3%
Tarcísio de Freitas aparece à frente de Ratinho Junior em cenário com os dois nomes na disputa
- Lula (PT): 39%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 21%
- Ratinho Junior (PSD): 11%
- Romeu Zema (Novo): 5%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Aldo Rebelo (DC): 2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 15%
- Não sabe: 4%
Flávio Bolsonaro lidera pesquisa em cenário com Fernado Haddad
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Fernando Haddad (PT): 21%
- Ratinho Junior (PSD): 11%
- Romeu Zema (Novo): 5%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Aldo Rebelo (DC): 2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 20%
- Não sabe: 4%
Segundo turno para presidente conforme pesquisa Datafolha
O Datafolha simulou sete cenários de segundo turno, sendo cinco com a presença de Lula e dois com Fernando Haddad.
Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente em cenário simulado de segundo turno
- Lula (PT): 46
- Flávio Bolsonaro (PL): 43
- Nenhum/Branco/Nulo: 10
- Não sabe: 1
Lula também empata com Tarcísio na margem de erro em cenário com os dois nomes
- Lula (PT): 45%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42%
- Nenhum/Branco/Nulo: 11%
- Não sabe: 2%
Lula tem 45% contra 41% de Ratinho Junior em cenário de segundo turno com os dois nomes
- Lula (PT): 45%
- Ratinho Junior (PSD): 41%
- Nenhum/Branco/Nulo: 13%
- Não sabe: 2%
Lula vence Caiado em cenário de segundo turno com os dois nomes
- Lula (PT): 46%
- Ronaldo Caiado (PSD): 36%
- Nenhum/Branco/Nulo: 16%
- Não sabe: 2%
Lula vence Eduardo Leite em cenário de segundo turno com os dois nomes
- Lula (PT): 46%
- Eduardo Leite (PSD): 34%
- Nenhum/Branco/Nulo: 18%
- Não sabe: 2%
Flávio Bolsonaro e Fernando Haddad empatam tecnicamente em cenário de segundo turno com os dois nomes
- Flávio Bolsonaro (PL): 43%
- Fernando Haddad (PT): 41%
- Nenhum/Branco/Nulo: 14%
- Não sabe: 1%
Ratinho Junior empata com Fernando Haddad em cenário de segundo turno
- Ratinho Junior (PSD): 40%
- Fernando Haddad (PT): 40%
- Nenhum/Branco/Nulo: 17%
- Não sabe: 3%
Pesquisa de rejeição para a eleição de presidente
O Datafolha perguntou para o eleitor em qual possível candidato ele não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. São:
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Fernando Haddad (PT): 27%
- Ratinho Junior (PSD): 19%
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 18%
- Romeu Zema (Novo): 17%
- Eduardo Leite (PSD): 15%
- Renan Santos (Missão): 14%
- Ronaldo Caiado (PSD): 14%
- Aldo Rebelo (DC): 12%
- Votaria em qualquer um/Não rejeita nenhum: 2%
- Rejeita todos/Não votaria em nenhum: 2%
- Não sabe: 2%
Metodologia: Pesquisa Datafolha realizada presencialmente com 2004 pessoas de 16 anos ou mais em 137 municípios pelo Brasil entre os dias 3 e 5 de março. A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-03715/2026.
Leia matéria original na Gazeta do Povo.