Pesquisa Datafolha para presidente mostra Lula à frente e empate técnico no 2º turno

Nova pesquisa do Datafolha sobre a disputa eleitoral para a Presidência da República foi divulgada neste sábado (07/03). O levantamento havia sido apresentado inicialmente na quinta-feira (05/03), quando o instituto divulgou as intenções de voto para as eleições de 2026. Esta é a primeira pesquisa do Datafolha para o cargo neste ano e foi publicada primeiramente pela Folha de S. Paulo.

Pesquisa Datafolha para presidente da República em 2026

O Datafolha fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e cinco cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Na pesquisa espontânea, Lula lidera as intenções de voto

Lula (PT): 25%

Flávio Bolsonaro (PL): 12%

Jair Bolsonaro* (PL): 3%

Votar no PT/candidato do PT: 1%

No atual presidente: 1%

Outras respostas: 5%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não vota: 1%

Não sabe: 44%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Cenário mostra Eduardo Leite com pior desempenho entre os possíveis nomes do PSD

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 34%

Eduardo Leite (PSD): 3%

Romeu Zema (Novo): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Aldo Rebelo (DC): 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 12%

Não sabe: 3%

Segundo cenário indica Caiado com desempenho intermediário entre os possíveis nomes do PSD

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Romeu Zema (Novo): 5%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Aldo Rebelo (DC): 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 12%

Não sabe: 3%

Ratinho Junior apresenta melhor desempenho entre os possíveis nomes do PSD na corrida eleitoral

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 32%

Ratinho Junior (PSD): 7%

Romeu Zema (Novo): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Aldo Rebelo (DC): 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe: 3%

Tarcísio de Freitas aparece à frente de Ratinho Junior em cenário com os dois nomes na disputa

Lula (PT): 39%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 21%

Ratinho Junior (PSD): 11%

Romeu Zema (Novo): 5%

Renan Santos (Missão): 3%

Aldo Rebelo (DC): 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 15%

Não sabe: 4%

Flávio Bolsonaro lidera pesquisa em cenário com Fernado Haddad

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Fernando Haddad (PT): 21%

Ratinho Junior (PSD): 11%

Romeu Zema (Novo): 5%

Renan Santos (Missão): 4%

Aldo Rebelo (DC): 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 20%

Não sabe: 4%

Segundo turno para presidente conforme pesquisa Datafolha

O Datafolha simulou sete cenários de segundo turno, sendo cinco com a presença de Lula e dois com Fernando Haddad.

Flávio Bolsonaro e Lula empatam tecnicamente em cenário simulado de segundo turno

Lula (PT): 46

Flávio Bolsonaro (PL): 43

Nenhum/Branco/Nulo: 10

Não sabe: 1

Lula também empata com Tarcísio na margem de erro em cenário com os dois nomes

Lula (PT): 45%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42%

Nenhum/Branco/Nulo: 11%

Não sabe: 2%

Lula tem 45% contra 41% de Ratinho Junior em cenário de segundo turno com os dois nomes

Lula (PT): 45%

Ratinho Junior (PSD): 41%

Nenhum/Branco/Nulo: 13%

Não sabe: 2%

Lula vence Caiado em cenário de segundo turno com os dois nomes

Lula (PT): 46%

Ronaldo Caiado (PSD): 36%

Nenhum/Branco/Nulo: 16%

Não sabe: 2%

Lula vence Eduardo Leite em cenário de segundo turno com os dois nomes

Lula (PT): 46%

Eduardo Leite (PSD): 34%

Nenhum/Branco/Nulo: 18%

Não sabe: 2%

Flávio Bolsonaro e Fernando Haddad empatam tecnicamente em cenário de segundo turno com os dois nomes

Flávio Bolsonaro (PL): 43%

Fernando Haddad (PT): 41%

Nenhum/Branco/Nulo: 14%

Não sabe: 1%

Ratinho Junior empata com Fernando Haddad em cenário de segundo turno

Ratinho Junior (PSD): 40%

Fernando Haddad (PT): 40%

Nenhum/Branco/Nulo: 17%

Não sabe: 3%

Pesquisa de rejeição para a eleição de presidente

O Datafolha perguntou para o eleitor em qual possível candidato ele não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. São:

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Fernando Haddad (PT): 27%

Ratinho Junior (PSD): 19%

Tarcísio de Freitas (Republicanos): 18%

Romeu Zema (Novo): 17%

Eduardo Leite (PSD): 15%

Renan Santos (Missão): 14%

Ronaldo Caiado (PSD): 14%

Aldo Rebelo (DC): 12%

Votaria em qualquer um/Não rejeita nenhum: 2%

Rejeita todos/Não votaria em nenhum: 2%

Não sabe: 2%

Metodologia: Pesquisa Datafolha realizada presencialmente com 2004 pessoas de 16 anos ou mais em 137 municípios pelo Brasil entre os dias 3 e 5 de março. A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-03715/2026.

