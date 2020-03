O Ministério da Saúde informou por meio de nota que os dados atualizados sobre casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus no País voltarão a ser divulgados nesta segunda-feira, 2, às 16h, na plataforma IVIS (plataforma.saude.gov.br/coronavirus).

A Pasta confirmou os números já divulgados neste sábado, 29, de 207 casos suspeitos da doença, outros 79 que foram descartados em todo o Brasil e o registro de dois casos confirmados em São Paulo.

Segundo a nota, a base de dados foi atualizada apenas com as informações que foram repassadas ontem, pelo Estado de São Paulo, após a confirmação do segundo caso da doença no Brasil. O ministério reafirma que os dois casos têm como local de infecção a Itália e não possuem vínculo entre si, tendo sido identificados em unidade de de saúde privada.

Conforme informado ontem, a partir de amanhã, a Pasta dará início a um novo fluxo e adotará integralmente os dados repassados pelos gestores locais. Antes, cada nova notificação era reavaliada pela equipe do ministério. O objetivo dessa ação de descentralização da consolidação dos casos, diz a nota, é dar agilidade de resposta à doença.

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Além disso, evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas. (Equipe AE)