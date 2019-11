Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam na quinta-feira, 7, uma cuidadora de idosos suspeita de ter planejado um roubo a uma residência em um condomínio fechado no bairro de Higienópolis, na região central de São Paulo. Márcia Aparecida do Nascimento teria auxiliado a entrada de criminosos em um condomínio na Rua Maranhão, em setembro. Foram roubados joias e dinheiro do apartamento.

A investigação apontou que Márcia teria entregue o controle remoto do portão de acesso ao condomínio aos criminosos. Os policiais também analisam o relacionamento dela com o sobrinho Lucas Ferreira do Nascimento, que está preso por roubo em um presídio em Mato Grosso.

Dívida

A Justiça determinou a prisão da cuidadora. Ela foi encontrada em um apartamento na Rua Amaral Gurgel, também na região de Higienópolis. Segundo a polícia, Márcia estava com as malas prontas e tinha um roteiro de fuga. Ela ofereceu resistência, segundo o Deic, e afirmou que o dinheiro do roubo era para quitar dívidas do sobrinho. A cuidadora foi indiciada por roubo e pode ser condenada também por associação criminosa. A polícia procura outros envolvidos no crime.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.