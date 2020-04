A liberação de aplicativos e um site para cadastro de trabalhadores informais com direito de receber os R$ 600 referentes ao auxílio emergencial abriu brecha para empresas e desenvolvedores se aproveitarem do momento para tentar enganar internautas com programas falsos. Em questão de minutos, os aplicativos corretos tiveram mais de nove milhões de acessos, segundo a Caixa Econômica Federal. Os valores serão liberados a trabalhadores informais por causa do isolamento necessário para conter a pandemia de coronavírus.

Logo que o aplicativo foi anunciado pela Caixa Econômica Federal, as buscas cresceram muito, abrindo espaço para golpistas se aproveitarem. Algumas empresas e desenvolvedores publicaram aplicativos com o mesmo nome (Auxílio Emergencial Caixa) para tentar enganar os internautas e usar dados para fins de publicidade.

FIQUE ATENTO! Nós queremos que você solicite o benefício com segurança e tenha certeza que vai receber, por isso fizemos uma matéria com tira-dúvidas sobre o Auxílio Emergencial. Confira aqui!

Site e aplicativo oficial do Auxílio Emergencial

Veja na lista abaixo o site e aplicativos oficiais da Caixa Econômica Federal e do Governo do Brasil para fazer o Cadastro Único e solicitar o Auxílio Emergencial

Site para solicitar o Auxílio Emergencial

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio Faça o Download do Aplicativo para iOS

https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331

https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331 Baixe o aplicativo para Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio Aplicativo CadÚnico do Governo Federal (Android)

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.mds.cadastrounico

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.mds.cadastrounico Aplicativo CadÚnico do Governo Federal (iOS)

https://apps.apple.com/br/app/meu-cad%C3%BAnico/id1405740503