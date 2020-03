Uma criança entre 7 e 10 anos de idade ficou ferida ao cair de um brinquedo e bater a cabeça no Parque Tupã, no bairro Tarumã, em Curitiba. Segundo o Boa Noite Paraná, o acidente aconteceu no final da tarde e a menina precisou ser conduzida a um hospital.

O responsável pelo parque confirmou o acidente à reportagem da RPC e explicou que quando o brinquedo estava parando, terminando sua atividade, a menina conseguiu se soltar da trava de segurança, caiu de uma altura relativamente pequena, mas bateu a cabeça na base do brinquedo.

Ela teria machucado o ombro e tido um corte na cabeça. Ela recebeu os primeiros atendimentos por funcionários do parque e depois foi conduzida a um hospital. Ela passa essa noite, segundo a RPC, por uma tomografia para confirmar se houve algum tipo de lesão mais preocupante O brinquedo foi fechado após o acidente.

A Polícia Militar foi até o local no início da noite para ouvir os responsáveis pelo parque e saber se haverá a necessidade de uma investigação, se a altura e idade limite para uso do brinquedo foram respeitados para garantir a segurança da criança.

A reportagem da Tribuna tenta contato com os donos do parque para saber mais sobre o acidente.