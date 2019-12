A campanha Natal sem Fome, da ONG Ação da Cidadania, fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1993, arrecadou 13 toneladas de alimentos não perecíveis neste domingo, dia 15 durante o show do cantor Thiaguinho, no projeto Tardezinha, no Maracanã, na zona norte do Rio.

O projeto é feito em parceria com o projeto Mesa Brasil, do Sesc, uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício. Cerca de 40 mil pessoas estiveram presentes e doaram alimentos como arroz, feijão, sal, açúcar, macarrão, entre outros produtos.

A arrecadação começou na abertura dos portões, às 14h, e terminou às 20h em todos os acessos do Maracanã, reunindo voluntários da Ação da Cidadania e do projeto Mesa Brasil. “Só hoje conseguimos arrecadar alimentos que vão fazer com que 1.000 famílias tenham um Natal sem Fome”, disse Daniel de Souza, presidente do Conselho da Ação da Cidadania, e filho de Betinho, em nota divulgada pela ONG.

De quarta-feira, 18, a sexta, 20, acontecerá a montagem das cestas com alimentos não perecíveis no galpão da Ação da Cidadania. A entrega para os cerca de 200 comitês cadastrados na região metropolitana e central do Rio, além de 15 municípios do Estado acontecerá nos dias 21 e 22/12.