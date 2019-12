O apresentador Luciano Huck, cotado para ser candidato à Presidência da República em 2022, usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para se declarar a favor da execução da pena após condenação em segunda instância. A manifestação ocorre em meio à discussão no Congresso para alterar a Constituição e o Código de Processo Penal sobre o início do cumprimento da pena e um dia após a aprovação do pacote anticrime na Câmara dos Deputados.

