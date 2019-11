Um levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas, com 2,6 mil habitantes, revela que 61,4% da população brasileira acredita que a corrupção no Brasil vai aumentar com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de declarar inconstitucional a prisão em segunda instância. Para 27,2%, seguirá como está e para 7,2% irá diminuir – 4,2% não sabem ou não responderam.

Além da percepção de aumento da corrupção, 51,8% dos brasileiros consideram a decisão do STF importante ou muito importante para suas vidas; 12,2% consideram o fim da prisão em 2ª instância algo indiferente para suas vidas; 30,5% consideram pouco ou nada importante a decisão do Supremo, e 5,5% não souberam ou não responderam.

A pesquisa sobre o fim da prisão em segunda instância foi realizada em 166 municípios de todos os estados e no Distrito Federal, entre 11 de novembro e 13 de novembro, e tem margem de erro de aproximadamente 2%.