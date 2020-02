Os Estados Unidos declararam nesta sexta-feira, 31, emergência em saúde pública nacional por causa do coronavírus e anunciaram que irão proibir temporariamente a entrada de estrangeiros vindos da China.

De acordo com as autoridades sanitárias do país, as medidas têm como objetivo diminuir o risco de propagação do vírus internamente. Sete casos da doença já foram confirmados nos EUA. Na quinta-feira, o governo americano anunciou o primeiro caso de infecção em um cidadão que não esteve no país asiático, o que indica transmissão interna do vírus.

De acordo com o secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar, o veto a entrada de estrangeiros que estiveram na China começa a valer no próximo domingo, 2, e será voltado para os visitantes que tenham viajado à China nos 14 dias anteriores.

A decisão do governo americano contraria a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que orientou os países a não adotarem medidas restritivas de viagem e comércio. O país poderá ser convocado pela agência a justificar por que tomou tal decisão. A organização já havia declarado emergência em saúde pública de interesse internacional por causa do risco de surto global da doença.

Em todo o mundo, o coronavírus já infectou quase 10 mil pessoas, das quais pelo menos 2598 morreram. Mais de 20 países já confirmaram casos da doença. No Brasil, não há casos confirmados, mas o Ministério da Saúde investiga 12 possíveis infecções.