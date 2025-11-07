COP30 em Belém: água a R$25 e bolo a R$40 assustam participantes

Os participantes da COP30 em Belém, deverão se preparar para um impacto no bolso. A Cúpula do Clima, que ainda está em fase de montagem na capital paraense, já mostra que o quesito alimentação vai exigir um bom fôlego financeiro dos participantes.

Tá caro!

A estrutura do evento segue tomando forma, mas alguns estandes e restaurantes já abriram as portas para atender representantes oficiais e credenciados. E olha, não é para qualquer um, não! Uma simples água mineral ou refrigerante sai por R$ 25. Já pensou? Aliás, os sucos naturais com sabores da região – aquela goiaba, acerola, maracujá e cupuaçu que são o DNA paraense – estão indo para a mesa por aproximadamente R$ 30.

Para os amantes de café, a xícara sai a R$ 18. E se bater aquela fome? Um pedaço de bolo de cenoura com cobertura de chocolate vai custar R$ 40. Isso mesmo, quarenta reais por um pedaço de bolo!

Na seção de lanches, a tradicional coxinha chega à mesa por R$ 35, enquanto a versão com camarão – um toque regional – alcança os R$ 45. Ah, e aquela porção de mini pães de queijo que a gente ama? Mesmo valor! Sanduíches naturais, seja de frango, misto ou queijo, também não ficam para trás: R$ 35 cada.

Para quem prefere uma refeição completa, as opções incluem filé ao molho madeira por R$ 70 e lasanha de abobrinha ou frango xadrez por R$ 60. Vale lembrar que as sobremesas seguem na mesma linha: brigadeiro (R$ 20), brownie (entre R$ 30 e R$ 55) e salada de frutas (R$ 50).

Água de graça?

A organização do evento, percebendo o peso no bolso dos participantes, instalou bebedouros com copos descartáveis e geladeiras com latinhas de água gratuitas espalhadas pelo espaço. Uma alternativa para quem não quer ou não pode desembolsar tanto.

Os preços são todos em reais, o que significa um impacto maior para os brasileiros, enquanto os estrangeiros, com a vantagem da conversão cambial, podem sentir menos o baque no orçamento.

A expectativa é que a oferta de serviços aumente conforme as estruturas sejam finalizadas e o público principal da conferência comece a chegar. Até lá, quem passar por lá vai precisar de um bom planejamento financeiro ou muita água dos bebedouros gratuitos.

O que é a COP30?

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) está sendo realizada em Belém, reunindo líderes de diversos países para debater ações voltadas à redução das emissões de carbono, à proteção ambiental e ao financiamento de iniciativas sustentáveis.

O encontro conta com a participação de nações que abrigam grandes florestas tropicais, além de parceiros globais comprometidos com a pauta climática. A cerimônia de abertura teve pronunciamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de outros chefes de Estado, que apresentaram suas propostas de cooperação e compromisso com o meio ambiente.