Controle parental no WhatsApp: como ativar a função para pais no celular dos jovens

O WhatsApp liberou novas ferramentas de controle parental que permitem aos responsáveis gerenciar com quem adolescentes conversam, quem os adiciona em grupos e qual nível de acesso têm à inteligência artificial da Meta. A partir de agora, os pais decidem quem visualiza a foto de perfil do menor, recebem alertas sobre entradas e saídas de grupos e podem escolher entre duas experiências de IA: a padrão, para maiores de 13 anos, ou uma versão restrita que barra conteúdos impróprios. As configurações são protegidas por um PIN exclusivo de seis dígitos que só os responsáveis podem modificar.

As mudanças afetam a privacidade de jovens na plataforma. A partir de agora, os responsáveis decidem quem visualiza a foto de perfil do menor e quem pode adicioná-lo a chats coletivos. Além disso, o aplicativo emitirá alertas quando o adolescente for adicionado ou sair de um grupo, quando novos membros entrarem no chat e com quem ele troca mensagens.

Para gerenciar o uso da tecnologia, os pais também poderão escolher a experiência de IA da Meta: a padrão, voltada para maiores de 13 anos, ou uma versão restrita para barrar conteúdos impróprios. As configurações só podem ser modificadas por meio de um PIN exclusivo de seis dígitos.

Mesmo com a supervisão ativada, o conteúdo de chamadas e conversas permanece privado por criptografia ponta a ponta.

Como ativar o controle parental no WhatsApp?

A configuração deve ser iniciada no aparelho do adolescente e concluída no celular do responsável.

No celular do adolescente:

Abra o WhatsApp, escolha o idioma, toque em “Concordar e continuar” e acesse “Mais opções”. Escolha “Criar uma conta gerenciada por pai, mãe ou responsável”. Preencha o número de telefone, a data de nascimento e a idade. Toque em “Continuar” para exibir o QR code de conexão.

No celular do responsável:

Escaneie o QR code no aparelho do adolescente com a câmera do telefone. No WhatsApp, aceite os termos, confirme que é adulto e cadastre o PIN de seis dígitos. Confirme o PIN para concluir a vinculação das contas.