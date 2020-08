Será aberto nesta segunda-feira, às 9h, consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Rende (IRPF) 2020. Segundo a Receita Federal, o crédito bancário para 4.479.172 contribuintes será realizado no dia 31 de agosto, totalizando o valor de R$ 5,7 bilhões. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal. Veja o link direto aqui.

No Paraná serão pagos mais de R$ 339 milhões a 311.535 contribuintes. Os valores devem cair nas contas cadastradas no dia 31 de agosto.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por meio da Internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.