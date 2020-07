A Receita Federal libera, nesta sexta-feira (31), os valores referentes à restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. Segundo o governo, será liberado a 3.985.007 contribuintes o valor de R$ 5,7 bilhões. A consulta foi liberada no último dia 08.

Segundo o governo federal, a restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer requerimento por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no Portal e-CAC, no serviço Meu Imposto de Renda.