A comemoração do aniversário de 466 anos da cidade de São Paulo altera o funcionamento de serviços, neste sábado, 25. Atrações culturais também marcam a data. Entre elas, um espetáculo itinerante pelo centro da capital paulista.

Poupatempo

Os postos de atendimento da capital paulista ficarão fechados. O expediente retorna ao horário habitual, na segunda-feira, 27.

Procon-SP

A Fundação Procon-SP informa que os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera não funcionarão.

Abastecimento

Os mercados municipais e sacolões da cidade de São Paulo terão horário de atendimento alterado neste sábado. As feiras livres funcionam normalmente.

Ecopontos

As unidades funcionam das 6h às 22h.

Educação

As unidades educacionais permanecem fechadas. Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionam normalmente das 8h às 18h.

Hospitais Veterinários

As duas unidades das zonas norte e leste não funcionarão neste sábado.

Assistência Social

Os equipamentos de Assistência Social de Proteção Especial de Alta Complexidade: Centros de Acolhida e Núcleos de Serviço para a população em situação de rua estarão abertos.

Já os equipamentos de rede direta da Assistência Social de Proteção Básica e Especial de Média Complexidade: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), entre outros, estarão fechados.

Programa Ruas Abertas

A Prefeitura de São Paulo publicou uma portaria no Diário Oficial desta quinta-feira, 23, que suspende o funcionamento do programa Ruas Abertas na Avenida Paulista neste sábado. O fechamento da avenida para carros estava definido no calendário da atividades do programa, divulgado em novembro. A determinação é válida exclusivamente para a Paulista, enquanto o programa será mantido nas demais vias, como a Avenida Sumaré, com a via aberta ao público das 7h às 14h.

Centrais de intermediação em libras

As Centrais de Libras funcionam de acordo com os horários dos equipamentos onde estão instaladas.

Centros esportivos

Todos os centros esportivos abrem normalmente.

Cultura

Cultura

Confira as principais atrações do aniversário de São Paulo 2020:

Um espetáculo itinerante pelo centro será a principal atração da programação oficial do aniversário de 466 anos da cidade de São Paulo, comemorado em 25 de janeiro, promovida pela Prefeitura.

Chamado de “Grande Cortejo Modernista” e com mais de 6 horas de duração, terá a participação dos cantores Elba Ramalho e Ney Matogrosso, do Demônios da Garoa, da bateria da Vai-Vai, do Balé da Cidade e outros artistas, que se apresentarão em trio elétrico e nas sacadas de prédios históricos.

Transporte público

A circulação dos ônibus no feriado será de 43,2% da frota operacional em relação aos dias úteis.

Rodízio

O rodízio não vigora aos sábados, domingos e feriados.