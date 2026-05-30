Como usar o FGTS para renegociar dívidas no Desenrola Brasil?

Desde 25 de agosto, trabalhadores podem usar parte do saldo do FGTS para renegociar dívidas em atraso com bancos por meio do Novo Desenrola Brasil. O programa permite usar até 20% do fundo ou R$ 1 mil para quitar débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito direto ao consumidor. As informações são da Agência Brasil.

Quem pode participar do programa?

Podem aderir trabalhadores formais com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) que tenham dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 e com atraso entre 91 e 720 dias. O programa aceita dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito direto ao consumidor. O trabalhador pode usar até 20% do saldo do FGTS ou até R$ 1 mil, valendo o maior valor.

Quais são as vantagens oferecidas?

O Novo Desenrola Brasil oferece desconto de até 90% sobre o valor original da dívida, taxa máxima de juros de 1,99% ao mês e parcelamento em 12 a 48 vezes. Além disso, permite consolidar todas as dívidas em uma única operação. O governo espera movimentar até R$ 8,2 bilhões em recursos do FGTS com o programa.

Como fazer a adesão ao programa?

Primeiro, o trabalhador deve autorizar o acesso das instituições financeiras ao saldo do FGTS pelo aplicativo oficial, disponível para Android e iOS. É necessário fazer login com CPF e senha do Gov.br. Depois, deve procurar o banco onde tem dívidas e solicitar adesão ao programa. Os bancos podem consultar o saldo disponível por até 90 dias.

Como funciona a conclusão da renegociação?

Não é necessário ir até uma agência da Caixa. O prazo para formalizar a operação online é de até 30 dias após a consulta do saldo. Após a renegociação, as informações são registradas na Caixa Econômica Federal, que transfere os valores diretamente aos bancos credores. O uso do FGTS suspende temporariamente novos saques anuais e antecipações do saque-aniversário até a recomposição do saldo.

Quais contas do FGTS podem ser usadas?

Tanto contas ativas quanto inativas do FGTS podem ser utilizadas para a renegociação. As contas inativas terão prioridade no uso dos recursos. O saldo disponível para renegociação já pode ser consultado diretamente no aplicativo do FGTS, na seção do Novo Desenrola Brasil.