O valor referente ao abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) representa uma quantia que pode ajudar no orçamento de milhões de famílias. Porém, para ter acesso, é preciso saber se você se encaixa nas especificações do programa para ter acesso aos valores. Você sabe como? Não se preocupe. Aqui está um guia completo para você saber se tem direito ao PIS.

Verifique o tempo de carteira assinada:

É necessário ter trabalhado ao menos 30 dias, consecutivos ou não, com carteira assinada no ano-base.

Consulte a data de inscrição no PIS:

É preciso estar inscrito no PIS há pelo menos 5 anos. Você pode verificar essa informação no seu Cartão Cidadão, na Carteira de Trabalho ou diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Confira o seu salário:

O salário médio mensal no ano-base deve ter sido de até dois salários mínimos. Você pode calcular a média dos seus salários durante o ano-base para verificar se atende a este critério.

Informe-se sobre a relação de empregador:

Certifique-se de que a empresa onde trabalhou tenha informado corretamente seus dados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial.

Consulte a sua categoria de trabalho:

O benefício do PIS é destinado a trabalhadores do setor privado. Servidores públicos são contemplados pelo PASEP, que tem regras similares mas é administrado pelo Banco do Brasil.

Como consultar seu direito ao PIS:

Consulta online:

Acesse o site da Caixa Econômica Federal e faça login no sistema com seu CPF e senha. Você pode verificar se tem direito ao benefício na seção de PIS/PASEP.

Aplicativo Caixa Trabalhador:

Baixe o aplicativo Caixa Trabalhador disponível para iOS e Android, faça seu cadastro e verifique diretamente pelo aplicativo.

Caixa Econômica Federal:

Vá até uma agência da Caixa Econômica Federal com sua carteira de trabalho e documento de identidade. Você pode solicitar a verificação de seu direito ao PIS diretamente com um atendente.

Telefone:

Ligue para a central de atendimento da Caixa Econômica Federal no número 0800 726 0207 para consultar se você tem direito ao PIS.

Terminais de Autoatendimento:

Utilize os terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal com seu Cartão Cidadão para verificar o saldo e se tem direito ao benefício.

Documentos Necessários:

Cartão Cidadão

Carteira de Trabalho

CPF

RG

Perguntas Frequentes:

Posso receber o PIS e o PASEP juntos?

Não, o trabalhador só tem direito a um dos benefícios, dependendo se trabalha no setor privado (PIS) ou público (PASEP).

O que fazer se meus dados estiverem incorretos na RAIS?

Entre em contato com o departamento de Recursos Humanos da empresa onde trabalhou para corrigir as informações.

Qual é o valor do PIS?

O valor é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base, podendo chegar ao máximo de um salário mínimo.

Quando é pago o PIS?

O pagamento segue um calendário anual, que pode ser consultado no site da Caixa Econômica Federal.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!