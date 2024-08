Uma rede social que foi um marco para a época. O Orkut, “irmão mais velho” do Facebook, deixou saudades e arquivos ao ser desativado em 2014. A boa notícia que viralizou nos últimos dias que existe a chance de recuperar fotos. Mas como recuperar as fotos do Orkut

Para tentar acessar suas fotos antigas, a Tribuna do Paraná bolou algumas dicas que podem dar certo. Confira abaixo:

Google Takeout: Quando o Orkut foi desativado, o Google ofereceu um serviço chamado Google Takeout, que permitia aos usuários baixarem seus dados, incluindo fotos. Embora o período oficial para isso tenha terminado, tente verificar se há alguma possibilidade de recuperação entrando em contato com o suporte do Google. E-mails e Backups Pessoais: Verifique seus e-mails antigos, pois o Google pode ter enviado notificações ou links de backup. Além disso, se você fez backups das suas fotos do Orkut em seu computador ou em outra plataforma de armazenamento, essa pode ser uma fonte de recuperação. Contatos e Amigos: Pergunte a seus amigos e familiares se eles têm cópias das fotos que você está procurando. Muitas vezes, fotos são compartilhadas e salvas por outras pessoas. Ferramentas de Arquivo da Web: Algumas ferramentas de arquivo da web, como o Wayback Machine (archive.org), podem ter capturado partes do Orkut. Embora seja um tiro no escuro, pode valer a pena pesquisar.

Infelizmente, se nenhuma dessas opções funcionar, pode ser difícil recuperar suas fotos. A desativação do Orkut foi um processo final, e muitos dados podem ter sido perdidos permanentemente se não foram salvos a tempo.

