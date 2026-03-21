Como o vírus da gripe está afetando diferentes regiões do Brasil?

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O novo boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) alerta para o aumento da circulação do vírus Influenza A no Brasil. O vírus está avançando em nível nacional, causando um aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em diversas regiões do país.

Onde o vírus da gripe está se espalhando mais rapidamente?

O aumento de casos de SRAG é mais evidente no Mato Grosso e na maioria dos estados do Nordeste, exceto o Piauí. Na região Norte, Amapá, Pará e Rondônia também registram alta. No Sudeste, Rio de Janeiro e Espírito Santo apresentam aumento na circulação do vírus.

Quais são os vírus responsáveis pelos casos de SRAG no Brasil?

Desde o início de 2026, os casos positivos de SRAG foram causados principalmente por: Rinovírus (41,9%), Influenza A (21,8%), Sars-CoV-2 (covid-19) (14,7%), VSR (13,4%) e Influenza B (1,5%).

Como está a distribuição dos óbitos por SRAG?

Entre os óbitos, o Sars-CoV-2 (Covid-19) é responsável por 37,3%, seguido pela influenza A com 28,6%, rinovírus com 21,8%, VSR com 4,5% e influenza B com 2,5%. Nas últimas quatro semanas, houve um aumento na proporção de óbitos por influenza A.

Quando começará a campanha de vacinação contra a gripe?

A campanha de vacinação contra a influenza nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste será realizada de 28 de março a 30 de maio. O Dia D da campanha está marcado para o próximo sábado. A vacinação é a principal forma de prevenção contra casos graves e óbitos.