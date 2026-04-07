Prazo para cadastro biométrico da nova CIN é estendido, decide governo

O governo federal prorrogou o prazo para que cidadãos sem cadastro biométrico emitam a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). A medida é essencial para quem busca a concessão ou renovação de benefícios sociais.

Anteriormente previsto para encerrar em 30 de abril, o novo limite para a regularização agora é 31 de dezembro de 2026. A mudança foi oficializada pela portaria nº 2.907/2026, publicada no Diário Oficial da União.

O que é o cadastro biométrico da CIN

O processo consiste no registro das impressões digitais e da foto do rosto em uma base de dados unificada do governo federal. Essa tecnologia visa confirmar a identidade do cidadão e impedir que terceiros recebam valores indevidamente.

A CIN utiliza um número único nacional e pode ser acessada tanto na versão física quanto na digital. Na prática, a nova portaria unifica as regras para quem já recebe auxílios e para novos solicitantes.

Validade de outras biometrias (TSE e CNH)

Quem já possui registros biométricos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na CNH ou em passaportes poderá utilizá-los para manter seus benefícios sociais até o dia 31 de dezembro de 2027.

Para que esses cadastros sejam aceitos, eles precisam ter sido realizados até 31 de dezembro de 2026. A mesma data limite vale para validar o nome de quem já era beneficiário de programas sociais.

Após esse período de transição, a partir de 1º de janeiro de 2028, apenas a biometria registrada diretamente na Carteira de Identidade Nacional (CIN) será aceita pelos órgãos gestores.

Como emitir a nova identidade gratuitamente

A primeira emissão da CIN em papel é gratuita para todos os brasileiros. O processo começa com o agendamento no site oficial da Carteira de Identidade Nacional, onde o usuário escolhe a data para a coleta dos dados.

No dia do atendimento, é obrigatório apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. A versão digital do documento ainda permite incluir outros dados, como o título de eleitor e a CNH.

Quem não precisa repetir o processo

Pessoas que já emitiram a nova CIN antes da concessão de qualquer benefício social estão dispensadas de um novo registro. Como a base biométrica é única e definitiva, o documento é aceito a qualquer momento para fins de seguridade social.

Atualmente, a infraestrutura pública digital já conta com 49,8 milhões de brasileiros na base da CIN e mais de 175 milhões de usuários na plataforma Gov.br.

Verificação e novas regras dos órgãos

Até 31 de dezembro, o Serviço de Verificação Biométrica será liberado para os órgãos que gerem benefícios. Essa tecnologia usa características físicas únicas para garantir a segurança dos pagamentos.

A portaria estabelece que cada órgão gestor deve publicar regras próprias. Esses comunicados deverão orientar a população sobre como incluir a biometria nos atendimentos e como funcionará o novo fluxo de trabalho.

Nova CIN: Pontos Importantes da Portaria nº 2.907/2026

Nova CIN: O que você precisa saber sobre o novo prazo da biometria

A portaria nº 2.907/2026 trouxe mudanças importantes para quem recebe ou deseja solicitar benefícios sociais. Confira os pontos principais:

1. Novo Prazo para Cadastro Data limite: O prazo para emissão gratuita da Nova CIN com biometria foi prorrogado de 30 de abril para 31 de dezembro de 2026 .

O prazo para emissão gratuita da Nova CIN com biometria foi prorrogado de 30 de abril para . Público-alvo: Pessoas que ainda não possuem nenhum tipo de cadastro biométrico na base do governo.

2. Regras para Biometrias Existentes (TSE e CNH)

Se você já possui biometria em outros órgãos, fique atento ao cronograma de transição:

Validade: Cadastros do TSE, CNH ou passaportes são aceitos até 31 de dezembro de 2027 .

Cadastros do TSE, CNH ou passaportes são aceitos até . Condição: Essas biometrias devem ter sido realizadas obrigatoriamente até 31 de dezembro de 2026.

Essas biometrias devem ter sido realizadas obrigatoriamente até 31 de dezembro de 2026. Mudança definitiva: A partir de 1º de janeiro de 2028, apenas a biometria da Nova CIN será aceita para benefícios sociais.

3. Como emitir a Nova CIN

Gratuidade: A primeira via em papel é totalmente gratuita.

A primeira via em papel é totalmente gratuita. Agendamento: Deve ser feito pelo site oficial da Carteira de Identidade Nacional no estado de residência.

Deve ser feito pelo site oficial da Carteira de Identidade Nacional no estado de residência. Documentos: No dia da coleta, é necessário levar a Certidão de Nascimento ou de Casamento.

No dia da coleta, é necessário levar a Certidão de Nascimento ou de Casamento. Versão Digital: Permite incluir CNH e título de eleitor no mesmo documento.

4. Isenções e Segurança

Quem já tem a CIN: Não precisa repetir o processo de biometria.

Não precisa repetir o processo de biometria. Objetivo: O uso da digital e reconhecimento facial serve para confirmar a identidade e evitar que terceiros recebam benefícios indevidamente.

O uso da digital e reconhecimento facial serve para confirmar a identidade e evitar que terceiros recebam benefícios indevidamente. Base de dados: O sistema utiliza a infraestrutura do Gov.br, que já conta com mais de 175 milhões de usuários.