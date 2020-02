A Comissão Europeia informou, nesta quinta-feira, 27, que está trabalhando em todas as frentes para combater o surto do Covid-19 no continente. Em comunicado, o órgão pontua que foi realizada nesta data a primeira troca de informações sobre medidas de fronteira entre as autoridades dos Estados membros e que as forças de saúde e de fronteira devem continuar coordenando estreitamente o trabalho de contenção do coronavírus.

Nenhuma fronteira foi fechada até o momento, destaca a Comissão Europeia.

Em uma conferência de imprensa em Roma, na tarde de quarta, a Comissária para Saúde e Segurança Alimentar da Comissão Europeia, Stella Kyriakides, afirmou que os países do bloco devem se preparar para o contínuo aumento no número de casos de coronavírus, mas alertou contra “medidas ineficientes e desproporcionais”, como o fechamento de fronteiras.

Stella elogiou os esforços italianos para conter a disseminação do vírus, sublinhando a avaliação feita pelo Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) da Organização Mundial de Saúde (OMS).