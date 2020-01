O banco de leite da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) lançou no início deste mês campanha para incentivar a doação de leite materno. A instituição afirma que, embora conte com o apoio das doadoras atuais e da equipe do Hospital São Paulo, o estoque está baixo. São apenas 15 litros disponíveis que não atendem a necessidade de todos os bebês internados na UTI neonatal.

O aleitamento materno é a maneira ideal de fornecer a bebês e crianças os nutrientes necessários para o desenvolvimento saudável.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda amamentação exclusiva até o sexto mês de vida, mas há situações que impedem mãe ou recém-nascido de cumprir com a orientação como, por exemplo, um parto prematuro

Além disso, o leite humano é composto por mais de 250 substâncias capazes de responder às necessidades dos bebês. Diante desse cenário, o alimento proveniente de bancos de leite é essencial para suprir essa demanda. Um frasco de leite materno pode ajudar a alimentar até dez bebês.

O banco de leite é um serviço que oferece ações de apoio, proteção, promoção do aleitamento materno e se dedica à assistência da mãe e do bebê durante o processo de amamentação. Também realiza atividades de coleta, seleção, classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição do leite materno doado por mães voluntariamente.

Como doar

Qualquer mulher que esteja saudável, amamentando e apresenta produção láctea maior do que as necessidades do próprio bebê pode ser uma doadora.

O posto de coleta fica no oitavo andar do Hospital São Paulo, ao lado da UTI neonatal, e é aberto às pacientes internadas em todos os setores do hospital e às funcionárias que desejam ser doadora. Já o banco de leite humano do Centro Ana Abrão é responsável pelas coletas domiciliares de doadoras externas ao hospital.

No caso de coleta em casa, o centro atende nos seguintes bairros: Vila Clementino, Vila Mariana, Vila Uberabinha, Vila Nova Conceição, Vila Olímpia, Paraíso, Moema, Jardim Paulista, Itaim Bibi, Bela Vista, Brooklin, Campo Belo, Jardim Petrópolis, Chácara Klabin, Chácara Inglesa, Saúde, Bosque da Saúde, Jabaquara, Aclimação, Jardim Aeroporto, Vila do Encontro, Planalto Paulista e Vila Firmiano Pinto. Doadoras de outras localidades serão encaminhadas ao banco de leite de sua região.

Serviço – doação de leite materno

Posto de coleta no Hospital São Paulo

Endereço: Rua Napoleão de Barros, 715 – Vila Clementino

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 15h

Banco de leite humano do Centro Ana Abrão

Endereço: Rua Dr. Diogo de Faria, 395 – Vila Clementino

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h

Mais informações: 11 5576-4848 (ramais 2817 e 2543) ou aleitamento@unifesp.br