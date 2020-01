Cinco pessoas morreram nesta quarta-feira, 1º, atingidas por tromba d’água em cachoeira no município de Guapé, na região sul de Minas Gerais, a 340 quilômetros da capital. O número de mortos foi confirmado pela Defesa Civil do Estado. As buscas seguiam na região até o início da noite desta quarta. A Defesa Civil ainda não tem informações sobre possíveis banhistas ilhados ou desaparecidos.

As mortes ocorreram no Parque Ecológico do Paredão, distante quinze quilômetros da centro de Guapé, destino muito procurado em feriados e durante o período de férias. Vídeos na internet mostram um grande volume de água descendo sobre as pedras da cachoeira e de visitantes deixando o local.

Os corpos das cinco vítimas já foram localizados, segundo informações do tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador-adjunto da Defesa Civil em Minas. Um, no entanto, foi visualizado, mas, por estar em local de difícil acesso, ainda não foi retirado.

A chamada tromba d’água, ou cabeça d’água, ocorre quando chove forte na parte superior do curso d’água em que se encontra a cachoeira. O volume do rio ou córrego sobe, na maioria das vezes, abruptamente, e atinge banhistas, que, geralmente, são pegos de surpresa.