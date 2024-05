O Concurso Nacional Unificado (CNU), que vem sendo chamado de o Enem dos Concursos, que seria realizado neste domingo (5), foi adiado em todo o país. As chuvas devastadoras que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias tornou inviável a participação de milhares de candidatos. Diante da impossibilidade de se cancelarem as provas apenas no estado e do risco de judicialização, caso o concurso fosse mantido, o Governo Federal decidiu adiar a prova.

Como não existe um banco provas disponível para o Concurso Unificado, que será realizado pela primeira vez, haveria risco de as provas aplicadas no estado terem uma grau de dificuldade diferente, abrindo brecha para judicialização. Ainda não há definição quanto à nova data da prova.

Quem quiser poderá solicitar o reembolso no valor da inscrição.

