As chuvas intensas dos últimos dias causaram estragos em municípios do norte e noroeste fluminense. No município de Bom Jesus do Itabapoana, a Defesa Civil local encontrou cerca de 22 famílias vivendo em áreas sob risco de deslizamento no bairro Santa Rosa. Uma rua foi interditada. De acordo com a Prefeitura, os moradores foram cadastrados e seriam encaminhados para um abrigo municipal.

O rio Itabapoana transbordou, e famílias que ficaram ilhadas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e por agentes da Defesa Civil na madrugada deste sábado. Vários pontos da cidade ficaram alagados.

O Rio Muriaé também transbordou, deixando vários municípios em estágio de alerta, entre eles Itaperuna. A prefeitura local emitiu alerta na última quinta-feira, 23, recomendando que os habitantes que moram em edificações que ficam debaixo ou sobre barrancos procurassem alojamento na casa de parentes ou vizinhos.

Em Campos dos Goytacazes, a chuva provocava transtornos também deste a tarde de quinta-feira. Neste sábado, equipes do Grupo de Emergência em alagamentos trabalhavam em diferentes bairros. Na região de Santo Eduardo, três famílias ficaram desalojadas depois que o Canal da Onça transbordou. Os moradores foram levados para casa de parentes e amigos.

A Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que “está atuando na Região Norte/Noroeste em apoio aos municípios atingidos pelas fortes chuvas”.

“O Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos. Agentes estaduais estão nos locais dando apoio técnico. Também foi realizada a entrega de material de ajuda humanitária (colchões e kits dormitórios com lençol, cobertor, travesseiro e fronha)”, informou a secretaria, em nota.