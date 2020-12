Todas as regiões da cidade de São Paulo entraram em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça, 25. Uma área de instabilidade se formou entre os municípios de Cajamar e Franco da Rocha e provocou chuva de forte intensidade que seguiu para a Capital. Pode ocorrer rajadas de vento, descargas elétricas e queda de árvores.

Os bairros de Perus e Pirituba/Jaraguá foram os primeiros a serem atingidos pela chuva forte, e o estado de atenção foi decretado na zona norte e Marginal Tietê às 16h50. Em Perus foi registrado 28,2 mm às 18h e, em Pirituba, 12,2 mm. A zona norte apresentava dois pontos de alagamentos, sendo um intransitável na Praça Fandi Chaquib Kalil, e outro transitável na Avenida Antonio Munhoz Bonilha, em ambos os sentidos, na altura da Avenida Nossa Senhora do Ó.

Por volta das 17h40, a chuva chegou também às zonas oeste e centro, além da Marginal Pinheiros. O bairro da Lapa registrou chuva forte e um alagamento intransitável na Praça Pascoal Martins.

A Avenida das Nações Unidas tem um ponto de alagamento transitável no sentido Castelo Branco, altura da rua Olivia Feder.

As zonas sul, leste e sudeste entraram para o estado de atenção para alagamentos por volta das 17h52. Na Estrada da Baronesa, Jardim Ângela, na zona sul, os Bombeiros foram chamados para atender a uma ocorrência de desabamento em residência sem vítimas. Uma cratera se abriu em um dos quartos da casa.

Próximos dias

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a propagação de uma frente fria pelo oceano muda o tempo, provocando chuvas mais generalizadas e declínio das temperaturas nos próximos dias.

Na quarta-feira, 26, o sol ainda deve aparecer entre nuvens, o que favorece a elevação das temperaturas. As mínimas oscilam em torno de 19°C, enquanto as máximas podem chegar aos 27°C. A propagação da frente fria muda o tempo no decorrer do dia, causando aumento de nebulosidade e chuvas que podem ter início ainda no final da manhã. No decorrer da tarde as instabilidades ganham força e provocam chuvas generalizadas de até forte intensidade, com raios e rajadas de vento que devem se estender para o período da noite.

A quinta-feira, 27, ainda deve começar tempo fechado e chuvoso, principalmente durante a madrugada. No decorrer do dia o sistema frontal começa a se afastar para o litoral fluminense e a intensidade das chuvas diminui. Os termômetros variam entre mínimas de 18ºC e máximas que não devem superar os 22ºC.