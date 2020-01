A chuva que atinge a cidade de São Paulo na tarde desta quinta-feira, 2, deixou a partir das 15h, as regiões norte e oeste, além das marginais do Tietê e do Pinheiros, em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura.

De acordo com o CGE, áreas de instabilidade associadas a formação de uma área de baixa pressão ao longo do litoral paulista continuam provocando chuva forte com potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos na capital paulista.

Na zona norte chove moderadamente com pontos fortes principalmente nos bairros de Jaraguá e Perus. As precipitações seguem alternadas com períodos de melhoria e podem se estender para a noite, o que também eleva o risco de deslizamentos nas áreas de encosta.

Mais cedo, às 14h12, as zonas sul e leste da cidade entraram em estado de atenção para alagamentos.

Segundo o CGE, choveu moderado em Lajeado, Itaquera e Parque do Carmo, na zona leste. Às 15h, as regiões sul e leste saíram do estado de atenção para alagamentos.

Previsão para os próximos dias

Nesta sexta-feira, 3, as instabilidades se afastam, entretanto, o céu continuará com muitas nuvens. Ainda há condições para chuvas entre a madrugada e o início da manhã. Os ventos que sopram do quadrante sul predominam, o que vai diminuir a temperatura. Os termômetros oscilam entre 19°C e 24°C.

No sábado, 4, o sol aparece entre nuvens com temperatura em elevação. Entre o meio e o fim da tarde, o calor e a entrada da brisa marítima geram nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva com moderada a forte intensidade. Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. Mínima de 18°C e máxima de 26°C.