A Baixada Fluminense e a zona norte da cidade do Rio de Janeiro foram castigada na madrugada deste sábado, 26, por uma forte chuva e, em alguns pontos, pela queda de granizo. Imagens dos estragos tomaram as redes sociais. São muitos os relatos de casas e carros danificados. Os casos mais críticos foram registrados em Nova Iguaçu, na Baixada.

No município, o teto de um supermercado recém inaugurado, desabou. Nesta manhã, voltou a chover, inclusive granizo, mas em menor intensidade. A prefeitura de Nova Iguaçu decretou alerta máximo e orientou os moradores de áreas mais inseguras a deixarem suas casas.

“No sábado, o tempo permanecerá instável em todo o Estado do Rio de Janeiro devido ao transporte de umidade do oceano para o continente”, informou o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em seu boletim diário .

Já na sexta-feira, 25, o instituto havia antecipado que o estágio na região era de alerta, por conta do grande volume de chuva aguardado ontem e na madrugada deste sábado. Informou também que o rio Pavuna, que corta os municípios de São João de Meriti, na região metropolitana, e o Rio de Janeiro, chegou ao estágio de alerta. Ao transbordar, casas foram inundadas. Não há registro de vítimas fatais.