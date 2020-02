O governo da China relatou nesta quinta-feira a ocorrência de 394 novos casos de infecção por coronavírus e mais 114 mortes no país ontem.

O número de novos casos sofreu drástica queda em relação ao de terça-feira (1.749), mas a China mais uma vez mudou sua metodologia de contagem, voltando a desconsiderar casos confirmados por meio de exame clínico.

Com a última atualização, o total de casos confirmados na China continental desde o início do surto atingiu 74.576, com 2.118 mortes. Fonte: Associated Press.