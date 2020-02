O governo da China informou nesta sexta-feira, dia 14, que 1.716 trabalhadores da área de saúde foram infectados pelo coronavírus no país, com seis mortes registradas. Os dados são de terça-feira (11). Isso significa que a taxa de infecção entre trabalhadores do setor está em 3,8%. Fonte: Dow Jones Newswires.

