Cinco pessoas morreram e uma ficou ferida vítimas de uma chacina na madrugada deste sábado, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no litoral fluminense.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 25º Batalhão da PM, em Cabo Frio, foram chamados à Travessa Eugênio de Moraes, no bairro Rua de Fogo, onde encontraram os corpos de cinco mortos e uma pessoa ferida, que foi levada pelo Corpo de Bombeiros ao Pronto Socorro Municipal, no bairro Morro dos Milagres.

O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia, que abriu inquérito para investigar a chacina. Agentes buscam informações sobre os autores do crime. Técnicos fizeram a perícia no local.

A delegacia pede que a população colabore com informações que auxiliem na elucidação do crime, garantindo o anonimato dos denunciantes.