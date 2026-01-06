Chá de camomila com larvas e insetos é recolhido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O chá de camomila, bebida tradicionalmente associada ao relaxamento e bem-estar, está no centro de uma preocupação sanitária nesta semana. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (05/01), o recolhimento do lote 6802956 do Chá de Camomila Lavi Tea, da marca Água da Serra.

A medida inclui a proibição total de comercialização, distribuição, divulgação e consumo do produto. De acordo com a agência reguladora, a decisão foi tomada após a própria empresa comunicar o recolhimento voluntário do lote, quando detectou irregularidades graves no produto.

“O ensaio de identificação de elementos histológicos (células, tecidos e matriz extracelular) apontou a presença de talos, ramos e sementes que não são comuns no chá. O ensaio de pesquisa de matérias estranhas acusou 14 larvas inteiras e 224 fragmentos de insetos em 25g do produto, sendo que o limite aceitável é de 90 fragmentos em 25g de produto”, explicou a Anvisa em nota.

A análise técnica revelou que o lote continha quase duas vezes e meia o limite permitido de fragmentos de insetos, além da presença de larvas inteiras, o que configura um sério problema de qualidade e segurança alimentar.

A agência destacou que as descobertas evidenciam falhas graves no processo de boas práticas de fabricação específicas para este lote. O problema levanta questões sobre os processos de controle de qualidade e higiene na produção do chá.

Consumidores que adquiriram produtos deste lote específico devem interromper imediatamente o consumo e entrar em contato com o fabricante para orientações sobre devolução.

Pomada para tatuagem também é proibida

Em ação paralela de proteção à saúde pública, a Anvisa também determinou a proibição completa da fabricação, distribuição, comercialização, divulgação, importação e utilização da Pomada Cicatrizante Inkdraw Aftercare, indicada para uso pós-tatuagem.

Segundo a agência reguladora, a medida foi necessária pois a origem do produto é desconhecida e não há qualquer registro ou notificação da pomada junto à Anvisa, o que representa um risco significativo para os consumidores.

A falta de registro impede que se conheça a composição real do produto, os processos de fabricação e os testes de segurança realizados, elementos essenciais para garantir que não cause danos à saúde dos usuários, especialmente considerando que é aplicado diretamente sobre ferimentos na pele.