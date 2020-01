Três filhotes de tubarão-gato nasceram desde o último fim de semana e já viraram atração no Aquário Municipal de Santos, no litoral sul paulista. Dois dos filhotinhos precisaram de ajuda da equipe do biólogo Alex Ribeiro, coordenador do aquário, para vir ao mundo. Nos dois casos, eles tiveram de cortar o invólucro gestacional com tesoura para liberar os recém-nascidos, em uma espécie de “cesariana”.

O primeiro filhote nasceu dessa forma no domingo. O outro foi alvo do procedimento na manhã desta quinta-feira, 23. “Os embriões desse tubarão têm uma reserva de alimento, como se fosse gema de ovo. Quando observamos que a reserva já tinha sido consumida, cortamos a extremidade para que o filhote saísse. É um procedimento já registrado na literatura científica”, disse o biólogo.

Os pequenos tubarões estão em um berçário e são alimentados com pedacinhos de peixes e camarão, além de suplementos especiais. Ainda cabem na palma da mão – medem cerca de 10 centímetros e pesam entre 7 e 8 gramas cada. A expectativa é de que, em um mês, já possam ser vistos pelo público. Assim que ganharem autonomia para se alimentarem, os filhotes devem ser levados do tanque berçário para a companhia dos pais.

A reprodução do tubarão-gato foi documentada com vídeos que passam a fazer parte do acervo do aquário e, além de servirem à pesquisa, podem ser exibidos ao público.

“É a primeira vez que temos a oportunidade de acompanhar de perto todo o processo. O registro é importante para o trabalho de conservação da espécie, ainda pouco conhecida por aqui, em aquários e zoológicos”, disse Ribeiro.

Ovos

O casal adulto chegou ao aquário em agosto e foi instalado em um tanque com 3 mil litros de água salgada. Logo surgiram os ovos, em um total de 14. Os seis ovos que continham embriões foram levados a um tanque especial, espécie de incubadora, com controle de temperatura e salinidade da água.

Os nascimentos dos filhotes ocorreram cerca de seis meses depois que os ovos foram postos. A expectativa é que os filhotes de outros embriões mais recentes também nasçam nos próximos dias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.