O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) de São Paulo colocou as regiões oeste e central da cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos por causa do temporal na tarde desta segunda-feira, 24, além da Marginal do Pinheiros. Segundo o órgão municipal, pode haver chuva de granizo no Limão e na Freguesia do Ó, na zona norte.

No final da tarde, já era registrada precipitação moderada nos bairros da Lapa, Pinheiros e também no centro. Ainda de acordo com o CGE, os próximos dias terão sol e temperaturas em elevação, entretanto a propagação de uma frente fria muda o tempo na quarta-feira, 26.

Na terça, 25, haverá sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 18ºC e máximas que podem chegar aos 29ºC. A aproximação de um sistema frontal provoca chuvas na forma de pancadas entre o final da tarde e a noite, com descargas elétricas, rajadas de vento e potencial para formação de alagamentos.