Muitas pessoas foram surpreendidas com a mudança automática no horário de seus celulares nas primeiras horas deste domingo (16), data em que seria o final do horário de Verão se esta medida ainda estivesse em vigor. O horário de verão acabou após uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, em abril do ano passado.

A mudança automática atingiu donos de celulares de diferentes operadoras. Em Curitiba, por exemplo, há relatos de clientes da Oi e Vivo que tiveram o problema, ambos com sistema Android. Que horas são agora? Confira a hora certa em Brasília.

Como arrumar a hora do meu celular?

Em aparelhos com sistema Android

Vá em “Configurar”, depois em “Data e hora” e configure para a hora certa.

Em iPhone

Vá em “Ajustes”, depois opção “Data e Hora” e configure manualmente o horário correto.

Nos dois sistemas é importante desabilitar a opção ajuste automático da hora.

Horário de verão

Criado com o objetivo de economizar energia e aproveitar o maior período de luz solar durante os meses mais quentes do ano, quando os dias também são mais longos, o horário de verão foi adotado no Brasil pela primeira vez em 1931 e implementada em caráter permanente a partir de 2008 e começaria no primeiro domingo do mês de novembro de cada ano, até domingo do mês de fevereiro do ano seguinte, em parte do território nacional. Só haveria mudança em ano que houvesse coincidência entre o domingo previsto para o término da hora de verão e o domingo de carnaval.

Por meio de decreto do presidente Jair Bolsonaro, o horário de verão foi extinto em abril do ano passado.

De acordo com Bolsonaro, a decisão de acabar com a medida foi tomada após estudos que mostraram não haver mais razão do horário de verão, em função das mudanças no consumo de energia que ocorreram nos últimos anos.