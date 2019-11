Por meio de Fato Relevante, a CCR se posicionou sobre a decisão da 11ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo que anulou a licitação da concessão da Linha 15-Prata do Metrô. Segundo a companhia, que tem 80% de participação no consórcio vencedor, a Via Mobilidade – Linha 15, a CCR não é parte da ação judicial, e a sentença ainda está sujeita a recurso.

A decisão foi publicada na quarta-feira, 27, e atendeu a uma reivindicação do Sindicato dos Metroviários, com a alegação de ser necessária autorização da Assembleia Legislativa para o contrato ser fechado.

Segundo o secretário de Transportes Metropolitanos do governo do Estado, Alexandre Baldy, a Procuradoria Geral vai recorrer da decisão.