O número de infectados pelo coronavírus na China chegou a mais de oito mil, após a província de Hubei, epicentro da contaminação do coronavírus, registrar 317 novos casos nesta quinta-feira, 30, entre zero hora e 12 horas pelo horário local, de acordo com o que informou o líder do Partido Comunista local, Jiang Chaoliang, em entrevista coletiva.

O número de mortes continua em 170, todas na China.

Além da própria China, 18 países registraram infectados. São eles: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Camboja, França, Alemanha, Japão, Malásia, Nepal, Sri Lanka, Cingapura, Tailândia, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Vietnã, Finlândia, Índia e Filipinas.

Entre os territórios fora da China continental, Hong Kong foi o último a confirmar um novo caso, o 11º na região, de acordo com o jornal South China Morning Post.

Com a confirmação do primeiro caso no Tibete na quarta, 29, e casos em Macau e Taiwan, todos os territórios chineses foram atingidos pelo surto de coronavírus,