Carteira assinada ainda é preferência entre trabalhadores

A busca por emprego com carteira assinada continua sendo a principal preferência dos brasileiros, mesmo diante do crescimento de novas formas de trabalho. As informações são da Agência Brasil e têm como base uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que reforça a valorização da carteira assinada no país.

Segundo o levantamento, 36,3% dos trabalhadores que procuraram emprego recentemente escolheriam uma vaga com carteira assinada. O modelo formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), segue à frente de outras opções, como o trabalho autônomo (18,7%) e o emprego informal (12,3%).

A preferência pela carteira assinada está diretamente ligada à garantia de direitos trabalhistas e ao acesso à Previdência Social. Em um cenário de maior flexibilização das relações de trabalho, a segurança oferecida pelo regime formal ainda é considerada um diferencial importante.

Entre os jovens, a força da carteira assinada é ainda maior. O estudo mostra que 41,4% das pessoas entre 25 e 34 anos priorizam esse tipo de vínculo, enquanto entre os trabalhadores de 16 a 24 anos o índice chega a 38,1%. A estabilidade proporcionada pela carteira assinada aparece como fator decisivo no início da vida profissional.

Outras modalidades, como o trabalho por aplicativos, são vistas principalmente como complemento de renda. Apenas 30% dos entrevistados afirmaram depender dessas atividades como principal fonte de sustento, o que reforça a centralidade da carteira assinada no mercado.

A pesquisa também revela um alto nível de satisfação entre os trabalhadores. Cerca de 95% disseram estar satisfeitos com o emprego atual, sendo 70% muito satisfeitos. Esse cenário ajuda a explicar a menor movimentação em busca de novas oportunidades.

O estudo foi conduzido pelo Instituto Nexus em parceria com a CNI e ouviu 2.008 pessoas com 16 anos ou mais em todo o país. A coleta dos dados ocorreu entre 10 e 15 de outubro de 2025, com divulgação realizada apenas agora.